La resa di Fare Democratico: inserito simbolo De Mita. È fuga dalla lista (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È rivolta nella lista di Fare Democratico dopo l’intesa con Ciriaco De Mita: la compagine ispirata dal presidente Asi Giosi Romano è costretta a modificare il simbolo. Molti candidati, tra Felice Di Maiolo, ex capogruppo di Fi in Città Metropolitana, minaccia di ritirare la candidatura. A volere l’accordo è stato Vincenzo De Luca. L'articolo La resa di Fare Democratico: inserito simbolo De Mita. È fuga dalla lista proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

fra_marr : @Adnkronos La lega deve essere resa illegale insieme a CasaPound e Forza nuova. Anche perché sono già illegali, son… - peppiniellopz : RT @libero_cogito: Questo Governo di cialtroni è riuscito a fare incazzare tutte ma proprio tutte le categorie lavorative e gli italiani di… - adrianobusolin : RT @libero_cogito: Questo Governo di cialtroni è riuscito a fare incazzare tutte ma proprio tutte le categorie lavorative e gli italiani di… - libero_cogito : Questo Governo di cialtroni è riuscito a fare incazzare tutte ma proprio tutte le categorie lavorative e gli italia… - writerontwittah : @fallingvstyles L'ho eliminato perché mi sono resa conto che il quantitativo di gente avvelenate che vuole fare que… -

Ultime Notizie dalla rete : resa Fare

Orizzonte Scuola

Non è tutto: anche il clinch è stato migliorato e reso più dinamico ... risulta molto diverso rispetto a farlo attraverso le modalità veloci, visto che in quest'ultimo caso avremo a che ...Questa è l’Inter di Lukaku-Lautaro esattamente come di Barella-Gagliardini. Nessun avversario riesce a fare buona figura contro l’Inter. Questo è il primo merito pratico: l’Inter rende piccoli i ...