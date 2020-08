La Regione Lazio stanzia 300 mila euro a sostegno dei cittadini affetti da patologie oncologiche (Di martedì 18 agosto 2020) e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, con un indicatore Isee fino a 15.000 euro. L’importo massimo del contributo da erogare a ciascun beneficiario è pari a 2.000 euro annui. A darne notizia è l’assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli. “La Regione Lazio – spiega l’assessore Troncarelli – si conferma al fianco dei cittadini affetti da patologie oncologiche. Il mio grazie va anche il consigliere regionale Loreto Marcelli per l’emendamento presentato in consiglio che ha dato input alla misura. Dopo lo stanziamento per l’acquisto di parrucche e l’istituzione di una Banca della Parrucca presso ... Leggi su laprimapagina

