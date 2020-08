La Regione Lazio stanzia 1 milione per povertà educativa (Di martedì 18 agosto 2020) Pubblicato dalla Regione Lazio e dall’impresa sociale Con i Bambini ‘Non uno di meno’, un avviso pubblico da 1 milione di euro per il contrasto alla povertà educativa minorile. L’obiettivo è ostacolare i rischi di dispersione scolastica nella fascia di età 6-13 anni e supportare le famiglie attraverso presidi educativi nei quartieri con maggiore grado di vulnerabilità sociale del Lazio, in particolare nella fase immediatamente successiva all’emergenza sanitaria da Covid-19. La misura è realizzata grazie alla co-programmazione tra Regione Lazio e Con i Bambini, società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud e attuatore del ‘Fondo per il contrasto della ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio AMATRICE: IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE A QUATTRO ANNI DAL TERREMOTO Regione Lazio Coronavirus Roma, cluster con 24 positivi in una casa di cura

Un nuovo focolaio nella Capitale. L'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio ha Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1: si tratta delle Ancelle Francescane del Buon Pastore in ...

Otto passeggeri positivi all’aeroporto di Fiumicino: tornano dalla Spagna

A renderlo noto l'Unità di Crisi della Regione Lazio. I casi sono stati accertati nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto, grazie ai test rapidi ai quali sono stati sottoposti i viaggiatori, ...

