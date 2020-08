La ragazza positiva che ha violato la quarantena e le 200 persone invitate a fare il tampone dopo la discoteca (Di martedì 18 agosto 2020) Un appello a segnalarsi per effettuare un tampone per il Coronavirus per circa 200 persone, residenti tra il Parmense e il Piacentino, che hanno frequentato la discoteca Colle San Giuseppe la sera tra il 14 e il 15 di agosto dove ha trascorso la serata una ragazza in seguito risultata positiva al tampone che aveva fatto rientrando da Malta. Lo comunicano le Ausl di Parma e Piacenza precisando che si tratta di una decisione precauzionale. La ragazza positiva e le 200 persone invitate a presentarsi dopo la serata in discoteca “Si tratta in tutto di circa 200 persone, alcune residenti nella nostra provincia, altre nel piacentino – spiega Silvia Paglioli, ... Leggi su nextquotidiano

Milano, 18 ago. (LaPresse) - Le Ausl di Parma e Piacenza hanno invitato circa 200 persone a sottoporsi al test per il coronavirus, lanciando un appello dopo che una ragazza, poi risultata positiva al ...

Erano in vacanza all'isola di Pag sei dei nove ragazzi della provincia di Como, tutti tra i 18 e i 21 anni, risultati ieri positivi al coronavirus. Un cluster già individuato la scorsa settimana ...

