La Puglia lancia il bonus matrimonio: 1.500 euro per aiutare gli sposi e le imprese del wedding dopo la crisi da Covid (Di martedì 18 agosto 2020) Celebrazioni rimandate. Pranzi e cene annullati. Il lockdown imposto dal Coronavirus ha colpito anche il mondo dei matrimoni. Ma per far fronte alle difficoltà incontrate in questo periodo difficile la Regione Puglia ha introdotto il bonus matrimonio: «Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento», ha commentato su Facebook il governatore pugliese Michele Emiliano. Il contributo di 1.500 è rivolto alle imprese della filiera dei matrimoni e può essere attivato su richiesta degli sposi. «Ci auguriamo davvero – prosegue Emiliano – che il vostro amore costruisca un Paese e un mondo più bello. Siamo con voi in questo momento complicato, ma l’allegria e la gioia che il vostro amore scatena nel vostro ... Leggi su open.online

A bordo migranti egiziani, pakistani, iraniani, iracheni e indiani. Il messaggio di soccorso lanciato dall'imbarcazione è stato raccolto dalle autorità greche che lo hanno girato a quelle italiane, ...

