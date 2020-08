La Lamborghini Essenza SCV12 è la hypercar più estrema mai realizzata (Di martedì 18 agosto 2020) La Lamborghini Essenza SCV12 è la hypercar più estrema mai concepita dalla casa di Sant'Agata Bolognese. Può essere utilizzata solo in pista, perché non è omologata per circolare su strada, ma non può nemmeno essere usata in alcuna competizione, perché non rispetta le regole di nessuna categoria sportiva. Considerato che ne verranno prodotte solo quaranta al prezzo di 2,5 milioni di euro, viene da chiedersi quale sia il suo scopo e la risposta arriva dal numero uno della Lamborghini, Stefano Domenicali: «La Essenza SCV12 rappresenta la più pura esperienza di guida in pista che il nostro marchio possa offrire, un’impresa ingegneristica che sottolinea il legame indissolubile tra il nostro ... Leggi su gqitalia

