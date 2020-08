La crescita delle B-Corp, le aziende “socialmente buone” (Di martedì 18 agosto 2020) Altro che gretini che sfilano per strada incuranti di chi lavora ed ecologisti improvvisati che bevono dalla borraccia anche quando sono accasciati nel divano di casa, convinti così di esorcizzare il diavolo nella bottiglia (in questo caso di plastica). I valori del rispetto dell’ambiente, della lotta alle emissioni e della sostenibilità in genere sono sempre più marcati in Borsa. A dimostrarlo sono due segnali di per sé indipendenti ma a ben guardare convergenti nel fare luce su quanto sta accadendo. Da una parte la crescita del fenomeno B-Corp, la pattuglia di aziende certificate “socialmente buone”, perché si impegnano fin dallo statuto a produrre nel proprio agire quotidiano un impatto positivo sulle persone e sulla natura. Dall’altro la lista nera in cui BlackRock ha ... Leggi su nicolaporro

Linkiesta : Il presidente del Consiglio è sparito, Lucia Azzolina non ha un’idea sulla riapertura delle scuole e non si capisce… - Rvaticanaitalia : “Tutte le risorse disponibili sono state mobilizzate per proteggere i lavoratori e le imprese che costituiscono il… - Confindustria : ?? L’iper-ammortamento per investimenti in beni strumentali #Industria40 ha movimentato 7 miliardi di euro e generat… - stock310878 : RT @GruppoHeineken: Senza #acqua, non c’è #birra! La birra è fatta per il 95% d’acqua, ecco perché la tutela delle risorse idriche è centra… - mostro15119736 : RT @TizianaFerrario: #lockdown Penso che avere chiuso l'Italia in piena pandemia sia stata una decisione saggia.Bloccare gli spostamenti tr… -

Ultime Notizie dalla rete : crescita delle La crescita delle B-Corp, le aziende "socialmente buone" - Massimo Di Guglielmo Nicola Porro 200 atleti da tutto il mondo a Lignano per il meeting Sport e Solidarietà

Si consolida la crescita della giovane triestina Elisa Di Lazzaro nei 100 ... Non particolarmente elevato il livello delle prestazioni viste, vuoi per la stagione strana, partita molto tardi e senza ...

Il prof Ascierto "in aiuto" ai commercianti per studiare il rilancio dell'economia in sicurezza

Così come la prevenzione, sia quella oncologica che quella relativa alla vicenda Covid, entrambe fondamentali per la crescita e il miglioramento della qualità di vita della collettività. Sono certo ...

Si consolida la crescita della giovane triestina Elisa Di Lazzaro nei 100 ... Non particolarmente elevato il livello delle prestazioni viste, vuoi per la stagione strana, partita molto tardi e senza ...Così come la prevenzione, sia quella oncologica che quella relativa alla vicenda Covid, entrambe fondamentali per la crescita e il miglioramento della qualità di vita della collettività. Sono certo ...