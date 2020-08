La Covid-19 non c’entra con (quasi) tutte queste foto di spiagge affollate (Di martedì 18 agosto 2020) Il 16 agosto 2020 su Facebook sono state pubblicate cinque foto che mostrano delle spiagge affollate. Gli scatti sono accompagnati da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «LO STATO FERMI GLI SBARCHI , SONO LA CAUSA DEL Covid. MA NE SIETE PROPRIO SICURI. ALLA FINE LA COLPA SARà DI CONTE O DELLA RAGGI». Il riferimento è alla polemica nata negli scorsi giorni sugli sbarchi di migranti in Italia e alla possibilità che contribuiscano a far aumentare nel nostro Paese i contagi di nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Del tema, si sono recentemente occupati i nostri colleghi di Pagella Politica. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Quattro delle cinque foto pubblicate non mostrano una spiaggia italiana ... Leggi su facta.news

ElettraLambo : Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é s… - Adnkronos : Briatore: 'Incapaci al governo, virus non va in giro solo di notte' - trash_italiano : Si può usare il meme “non ce n’è Coviddi” e allo stesso tempo seguire le disposizioni del Governo. Se si è così fo… - ziowalter1973 : RT @maurorizzi_mr: Non mi convincerete mai che l’approccio terroristico al Covid serve a salvare delle vite. Al contrario, sta facendo dann… - Italyseriusly : RT @Tiziana_DR: La sorella di #SharonStone già affetta da lupus ha contratto il covid e ora è ricoverata. Lei aveva preso tutte le precauz… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il Covid non si ferma: altri quattro contagi in Provincia Il Tirreno Coronavirus in Campania, 4 nuovi casi a Castellammare di Stabia e 116 persone in quarantena: la situazione

L’emergenza Coronavirus continua a tenere in apprensione l’Italia ... 134 attualmente positivi in più: in totale sono 14.764. Non si registrano nuovi casi in Basilicata e Molise.

Lo psicologo a scuola, un ottimo segnale per studenti e insegnanti

I docenti saranno sottoposti a pressioni inaudite, incaricati non solo di manutenere la trasmissione del sapere ai ragazzi, quanto di garantire l’osservanza delle regole anti-Covid, la loro regolarità ...

L’emergenza Coronavirus continua a tenere in apprensione l’Italia ... 134 attualmente positivi in più: in totale sono 14.764. Non si registrano nuovi casi in Basilicata e Molise.I docenti saranno sottoposti a pressioni inaudite, incaricati non solo di manutenere la trasmissione del sapere ai ragazzi, quanto di garantire l’osservanza delle regole anti-Covid, la loro regolarità ...