“La cosa più importante”. Belen Rodriguez, le parole non servono: così la calma il suo cuore dopo la fine della storia con Stefano De Martino (Di martedì 18 agosto 2020) Cecilia e Belen Rodriguez nel giro di pochi mesi hanno visto naufragare i loro progetti d’amore, rispettivamente con Ignazio Moser e Stefano De Martino. Prima è stata la sorella maggiore a far sapere di essersi separata nuovamente dal danzatore campano, poi, pochi giorni fa, è stata Cecilia ad allontanarsi dal compagno. Se per Belu l’addio sembra definitivo (anche se si mormora che Stefano starebbe facendo carte false per tentare di ricucire), per Cechu non è detto che il capolinea sentimentale sia giunto a compimento (la situazione con Moser non è affatto rosea; per ora c’è stato lo strappo e resta da capire se è momentaneo oppure no). Nel mezzo delle burrasche si staglia mamma Rodriguez, al secolo Veronica Cozzani, il perno ... Leggi su caffeinamagazine

