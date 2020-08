La cooperazione tra servizi segreti e criminalità organizzata (Di martedì 18 agosto 2020) Questo articolo – ispirato dagli studi di Aldo Gianulli – parte non da un'ipotesi ma da una costatazione storica cioè da una constatazione di fatto: i servizi di sicurezza – strumento indispensabile per salvaguardare la sicurezza di ogni Stato democratico o meno che sia – hanno collaborato e collaborano per i loro scopi (legittimi o meno che siamo)con la criminalità organizzata utilizzando spesso e volentieri sistemi esattamente simili a quelli utilizzati dalla criminalità organizzata (come la (...) - Politica / servizi segreti, , criminalità organizzata Leggi su feedproxy.google

Ecatetriformis : RT @busettodavide: #Cina e #Russia si sono accordate per ridurre ulteriormente le transazioni bilaterali in dollari #USA a favore delle val… - HellordM : RT @busettodavide: #Cina e #Russia si sono accordate per ridurre ulteriormente le transazioni bilaterali in dollari #USA a favore delle val… - MuredduGiovanni : RT @agambella: Conversazione telefonica tra il PdC Giuseppe Conte e il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan sugli ultimi sviluppi nel Medi… - OttobreInfo : RT @busettodavide: #Cina e #Russia si sono accordate per ridurre ulteriormente le transazioni bilaterali in dollari #USA a favore delle val… - mirko60036887 : @GeopoliticalCen Conversazione telefonica tra il PdC Giuseppe Conte e il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan sugl… -

Ultime Notizie dalla rete : cooperazione tra La cooperazione tra servizi segreti e criminalità organizzata AgoraVox Italia Mashaa: un corto ai tempi del Covid, nato dai talenti africani

L'opera “Mashaa” nasce dalla collaborazione tra Amref Health Africa, Fondazione Aurora e Mediafriends e da testimonianza delle oggettive capacità che il centro audiovisivo di Dagoretti possiede.

La cooperazione tra servizi segreti e criminalità organizzata

A questo punto è evidente che i confini tra ciò che è moralmente e giuridicamente lecito e ciò che non lo è vengono meno. Durante i periodi di conflitto sia di natura tradizionale che di natura ...

L'opera “Mashaa” nasce dalla collaborazione tra Amref Health Africa, Fondazione Aurora e Mediafriends e da testimonianza delle oggettive capacità che il centro audiovisivo di Dagoretti possiede.A questo punto è evidente che i confini tra ciò che è moralmente e giuridicamente lecito e ciò che non lo è vengono meno. Durante i periodi di conflitto sia di natura tradizionale che di natura ...