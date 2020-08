La Commissione ha stipulato un accordo per un potenziale vaccino (Di martedì 18 agosto 2020) La Commissione europea ha concluso un accordo preliminare con la società farmaceutica AstraZeneca per l’acquisto di un potenziale vaccino contro il Covid-19, non appena sarà dimostrata la sua sicurezza ed efficacia. L’acquisto fatto da Bruxelles per conto degli Stati membri dell’Ue è di 300 milioni di dosi, con un’opzione per altre 100 milioni in seconda battuta. «L’accordo odierno è la prima pietra miliare verso l’attuazione della strategia della Commissione europea grazie alla quale potremo fornire in futuro vaccini ai cittadini europei e ai nostri partner ovunque nel mondo» ha commentato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. In ogni caso la ... Leggi su linkiesta

Ok Ue a Italia per 2 miliardi di aiuti per assicurazioni sul credito commerciale

La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 2 miliardi di euro in aiuto delle assicurazioni sul credito commerciale, nel contest ...

