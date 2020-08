La commedia lunare con Battiston e Fresi dal 20 agosto al Visionario di Udine (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo il grande successo nelle arene italiane, dove è stato presentato in anteprima, Il grande passo arriva finalmente al cinema: da giovedì 20 agosto sul grande schermo del Visionario di Udine e dal 27 a Cinemazero di Pordenone! Un approdo in sala non scontato e fortemente voluto, proprio per amore del pubblico e del grande schermo! Come sottolineato dallo stesso regista Antonio Padovan: «Quando ho scritto Il grande passonon avrei mai potuto immaginare in che situazione ci saremmo trovati oggi, in che situazione il nostro piccolo film avrebbe dovuto farsi spazio per poter finalmente vivere negli occhi degli spettatori. L’unica cosa che sapevo è che volevo fare un film per un Pubblico, non per delle individualità: un film che ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : commedia lunare «Il grande passo», tour estivo per la commedia lunare con Battiston e Fresi Corriere della Sera Il grande passo, clip esclusiva del film con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi

Dal 20 agosto, la commedia lunare con Battiston e Fresi - distribuita da Tucker Film e Parthenos - raggiungerà le sale cinematografiche italiane. Se tre mesi di buio hanno interrotto il volo del ...

“Teatro sotto la Luna”: la rassegna regionale questa settimana a Montecchio Precalcino, Sant’Anna d’Alfaedo e Monticello Conte Otto

VICENZA - Si muove tra il Vicentino e il Veronese l’agenda del fine settimana di “Teatro sotto la Luna”, la nuova rassegna nata dalla collaborazione fra i Comitati regionali veneti della Federazione I ...

Dal 20 agosto, la commedia lunare con Battiston e Fresi - distribuita da Tucker Film e Parthenos - raggiungerà le sale cinematografiche italiane. Se tre mesi di buio hanno interrotto il volo del ...VICENZA - Si muove tra il Vicentino e il Veronese l’agenda del fine settimana di “Teatro sotto la Luna”, la nuova rassegna nata dalla collaborazione fra i Comitati regionali veneti della Federazione I ...