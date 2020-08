La Cina ha brevettato Ad5-nCov, il suo vaccino contro il Sars-Cov-2 (Di martedì 18 agosto 2020) (foto: Nicolas Asfouri/Getty Images)Si chiama Ad5-nCov, è sviluppato e prodotto dal colosso farmaceutico cinese CanSino Biologics ed è il candidato numero uno tra i vaccini made in China per contrastare il coronavirus. E la notizia, stando alle comunicazioni dell’agenzia di stampa statale Xinhua e alle dichiarazioni rilasciate dall’azienda a Global Times, è che la formulazione è stata ufficialmente “brevettata” a Pechino. Cos’è e come funziona Ad5-nCov Da un punto di vista biologico, il vaccino di CanSino Biologics consiste di un vettore virale capace di trasportare all’interno delle cellule umane alcuni geni del virus Sars-Cov-2. Il vettore utilizzato è per la precisione l’adenovirus 5 (simile a ... Leggi su wired

La Cina ha dato la prima approvazione a un possibile vaccino contro il Covid-19: è l'Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics.

