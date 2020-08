La casa rosa di Bella Thorne (Di martedì 18 agosto 2020) Bella Thorne sta per dire addio alla sua più unica che rara casa. Come riporta il Los Angeles Times, la cantante e attrice, 22 anni, ha messo in vendita la sua villa tutta rosa che si trova a Sherman Oaks, in California, per 2,55 milioni di dollari. Leggi su vanityfair

babyblondies : @heylola32 Era una giornata caotica a lavoro per me, proprio una di quelle stressanti in cui torni a casa nervosa l… - yxMaaTT : @ClaudioR00 @ZiROMELU avevo confuso anno, ma siamo usciti prima dalla champions per colpa del tuo allenatore incomp… - mastiqaatsi : @VperVents @MarcoValerioBav Ma che benefit è l'aereo privato? Secondo te non se lo può noleggiare da solo? La casa… - kerobeom : a casa ho pure il microfono rosa che usano sempre gli idol ai variety domani mi metto in balcone e canto pure se… - Amelie84044597 : RT @GerberArancio: @ImSophiaPLMS @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @taf… -

Ultime Notizie dalla rete : casa rosa La casa rosa di Bella Thorne Vanity Fair.it La casa rosa di Bella Thorne

Le stanze sono a tema, da quella tutta rosa al salotto gold. E c'è anche la scala arcobaleno Bella Thorne sta per dire addio alla sua più unica che rara casa. Come riporta il Los Angeles Times, la ...

Il Gf Vip 5 è pronto a partire: ecco i nomi dei concorrenti

A quattro settimane esatte a partire da oggi si spalancheranno le porte della Casa di Cinecittà per quinta edizione del Grande Fratello Vip. Confermato Alfonso Signorini in conduzione, quest'anno ad a ...

Le stanze sono a tema, da quella tutta rosa al salotto gold. E c'è anche la scala arcobaleno Bella Thorne sta per dire addio alla sua più unica che rara casa. Come riporta il Los Angeles Times, la ...A quattro settimane esatte a partire da oggi si spalancheranno le porte della Casa di Cinecittà per quinta edizione del Grande Fratello Vip. Confermato Alfonso Signorini in conduzione, quest'anno ad a ...