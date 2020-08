La borsa di Olivia Paladino con Conte non è Hermès Kelly da 84.000 euro: “Chi” svela il reale valore (Di martedì 18 agosto 2020) Arrivano novità estremamente importanti, che si spera possano dare una severa lezione ai sovranisti ancora una volta superficiali, se pensiamo alle critiche piovute addosso ad Olivia Paladino per la sua presunta borsa Hermès Kelly da 84.000 euro. Un paio di settimane fa, infatti, per almeno tre giorni c’è stato un vero e proprio shitstorm per la fidanzata del Premier Giuseppe Conte, rea di aver acquistato un prodotto di lusso “alla faccia” delle difficoltà economiche di tanti italiani nell’anno del Covid-19. Magari proprio attraverso un regalo del Presidente del Consiglio. Mentre sul web hanno preso piede voci incontrollate sulla borsa indossata da Olivia Paladino, dando per scontato ... Leggi su bufale

