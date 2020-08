La Bellanova e la foto davanti alla sua "umile dimora". Travolta di insulti: "Potresti ospitare 1.000 clandestini", Eccola | Guarda (Di martedì 18 agosto 2020) Ha compiuto 62 anni, Teresa Bellanova, e ha voluto ringraziare per gli auguri su Twitter con un post che è diventato, in poche ore, virale. Nonché un boomerang per l'esponente di Italia Viva e ministra dell'Agricoltura. "Da oggi sono una ragazza di 62 anni - scrive la Bellanova -. Mi state inondando di messaggi di auguri per il mio compleanno: non posso che dirvi grazie di cuore, il vostro sostegno ed il vostro affetto mi sono preziosissimi". La foto la ritrae in tenuta estiva, cappellone e vestito largo, in posa di fianco a una statua con alle sue spalle una bella villa signorile. Insomma, per il popolo della Rete una manna. "Se quella è casa sua, potrebbe ospitare un migliaio di clandestini", le scrive una utente. "Signo' una ragazza?! Ma santo ... Leggi su liberoquotidiano

