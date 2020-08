Koulibaly al City guadagnerà 10 milioni di euro l’anno (Di mercoledì 19 agosto 2020) È entrato in dirittura d’arrivo il trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Manchester City. Al Napoli andranno 70 milioni più bonus. E al difensore senegalese, come scritto su Twitter da Nicolò Schira, dieci milioni di euro a stagione fino al 2025. Non male per il difensore che fu portato a Napoli da Rafa Benitez. Adesso si trasferirà alla corte di Guardiola. Kalidou #Koulibaly is getting closer to #ManCity, which have offered €70M + add-ons to #Napoli (ask €80M to sell him). Talks ongoing to finalize the deal. KK has agreed personal terms for a contract until 2025 (€10M/year). #transfers #MCFC https://t.co/rLXNZo2WaL — Nicolò Schira (@NicoSchira) ... Leggi su ilnapolista

AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City: accordo sull’ingaggio! Pronta una nuova offerta da 70 milioni più bonus. Strada tracciata - AlfredoPedulla : #Koulibaly: presto nuova offerta #City - CorSport : #Koulibaly, super offerta del #City ma a #DeLaurentiis non basta ?? - napolista : Koulibaly al City guadagnerà 10 milioni di euro l’anno Schira su Twitter: avrà un contratto fino al 2025. Si trasf… - napoli_report : #Koulibaly, Pep vuole un altro DC dopo aver ingaggiato #Aké. Sono ancora in corso i colloqui tra il #ManCity e il… -