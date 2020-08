Koeman conferma: “Penso sia arrivato il momento di accettare il Barcellona” (Di martedì 18 agosto 2020) Ronald Koeman si appresta a diventare il nuovo tecnico del Barcellona. Dopo l'addio di Setien ai blaugrana, quello che sta per diventare l'ex ct dell'Olanda è pronto ad una nuova avventura. La conferma è arrivata dal diretto interessato intervistato dalla tv olandese NOS.Koeman: "arrivato il momento di dire sì al Barcellona"caption id="attachment 941965" align="alignnone" width="789" Ronald Koeman (Getty Images)/caption"Questo è il momento per accettare la carica di allenatore del Barça", ha detto Koeman all'uscita della sede della federcalcio olandese. "Vorrei dare l’ufficialità, ovviamente, ma non c’è ancora un accordo chiuso, mancano le firme sul contratto quindi aspetto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Koeman conferma: 'Penso sia arrivato il momento di accettare il Barcellona' - - zazoomblog : Barcellona arriva la conferma di Koeman: “Guidare i blaugrana? Un sogno che diventa realtà. Le firme…” -… - zazoomblog : Barcellona arriva la conferma di Koeman: “Un sogno che diventa realtà. Le firme…” - #Barcellona #arriva #conferma… - infoitsport : Barcellona, la conferma di Koeman: 'Un sogno che diventa realtà, aspettiamo le firme' - CalcioWeb : #Koeman conferma: “#Barcellona? Manca solo la firma”- -