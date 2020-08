Koeman al Barcellona, annuncio vicino: Wenger si candida per allenare l’Olanda (Di martedì 18 agosto 2020) È Ronald Koeman l’uomo della rinascita in casa Barcellona. Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo il dg blaugrana, Oscar Grau, nel pomeriggio della giornata di ieri si sarebbe recato ad Amsterdam per negoziare personalmente con la Federazione olandese. L’attuale ct dell’Olanda, infatti, lascerebbe il progetto della Nazionale per trasferirsi in Catalogna per le prossime stagioni ma come è stato fatto con Setien, nel 2021 il legame tra Koeman e il club potrebbe essere interrotto unilateralmente se il nuovo presidente lo riterrà opportuno (elezioni indette per il mese di marzo). Ma se Koeman è pronto a lasciare l’Olanda c’è chi è pronto a sua volta per approdare agli Oranje. È il caso di Arsene Wenger, ... Leggi su sportface

DiMarzio : Sarà un lunedì cruciale in casa #Barcellona. #Koeman sempre in cima alla lista - SkySport : Ronald Koeman al Barcellona: scelto il nuovo allenatore. Le news - DiMarzio : #Calciomercato - #Koeman pronto a diventare nuovo allenatore del #Barcellona - sportface2016 : #Koeman al #Barcellona, annuncio vicino: #Wenger si candida per allenare l'Olanda - SciabolataFFP : Del resto Koeman è stato uno dei calciatori olandesi più forti della decade che è andata da metà anni '80 a metà an… -