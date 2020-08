Juventus, l’agente di Dybala: “Voci false, Paulo è felice. Lavoriamo per il rinnovo” (Di martedì 18 agosto 2020) L’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, si fa sentire dall’Argentina smentendo categoricamente le voci apparse in questi giorni su un possibile addio della Joya alla maglia bianconera. “Queste voci sono completamente false, Paulo è felice alla Juventus – spiega – Stiamo lavorando al rinnovo del contratto, con la stessa predisposizione di sempre.” Dunque secondo Antun, non solo agente ma anche amico di famiglia del giocatore, Dybala è felice a Torino ed è pronto a mettersi a disposizione di Pirlo una volta superato l’infortunio all’adduttore. Rimane comunque il nodo del rinnovo contrattuale: allo stato attuale Dybala guadagna 7,5 milioni netti a stagione e con il nuovo ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Dybala, parla l'agente: 'Paulo via? Falso. Felice alla #Juve, lavoriamo per il rinnovo' #calciomercato - mirkocalemme : +++L'agente di #Dybala conferma le indiscrezioni di @calciomercatoit : 'Vuole restare alla #Juventus e lavoriamo pe… - Sport_Mediaset : #Juve, l'agente di #Dybala: 'Voci false, vuole restare e rinnovare. Paulo è un giocatore bianconero ed è felice di… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Dybala, parla l'agente: 'Paulo via? Falso. Felice alla #Juve, lavoriamo per il rinnovo' #calciomercato - Fabio64535537 : RT @mirkocalemme: +++L'agente di #Dybala conferma le indiscrezioni di @calciomercatoit : 'Vuole restare alla #Juventus e lavoriamo per rinn… -

