Juventus, l'agente di Dybala: "Lavoriamo con il club per il rinnovo di contratto" (Di martedì 18 agosto 2020) Paulo Dybala via dalla Juventus ? A distanza di un anno il tormentone si ripresenta. L'argentino e la Vecchia Signora trattano sì il rinnovo di contratto, l'attuale accordo scade il 30 giugno 2022,, ... Leggi su quotidiano

romeoagresti : Jorge #Antun, agente di #Dybala, dall’Argentina: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false.… - marcoconterio : ?? 'Paulo #Dybala è un giocatore della #Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contr… - GoalItalia : Altro che cessione: l'agente di #Dybala smentisce tutto, via al rinnovo ?? - AntonioMileo : RT @1411nico: Agente #DeSciglio 'Valencia Villareal e Siviglia sono solo rumors' #Juventus - 1411nico : Agente #DeSciglio 'Valencia Villareal e Siviglia sono solo rumors' #Juventus -