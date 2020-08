Juventus, Higuain: "Ho ancora un anno di contratto. Vediamo che succede con Pirlo" (Di martedì 18 agosto 2020) "Adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 torno ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto. Devo presentarmi e vedere cosa succede con il nuovo allenatore. Sicuramente ci saranno dinamiche diverse". ... Leggi su quotidiano

GoalItalia : Higuain verso l’addio ?? La Juventus è alla ricerca di un nuovo ‘9’ #? 9? Dalle piste impraticabili, a Milik e Lac… - DiMarzio : #Juventus, #Higuain tra presente e futuro: “Il 24 tornerò, vedremo con #Pirlo. #MLS? Non mi spiacerebbe” - GoalItalia : #Higuain sul proprio futuro: 'Vedremo con il nuovo allenatore, possibile un futuro in MLS' ???? - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Juventus, parla #Higuain: “MLS? In futuro sarebbe bello, ma ora sono alla Juve e vedremo come andrà con #Pirlo. #Napol… - GaeFormisano19 : #Higuain a @FOXSportsArg: 'Con il Covid potrei tornare a Napoli, con la mascherina non mi riconoscerebbero. Ho fatt… -