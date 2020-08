Juventus, Douglas Costa può partire per poco più di 25 milioni (Di martedì 18 agosto 2020) Tra le priorità del direttore sportivo della Juve Paratici in vista della prossima stagione c’è il piazzamento di tutti quei giocatori che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore nell’immediato futuro. In cima alla lista figurerebbe il nome di Douglas Costa, esterno brasiliano classe ’90. Douglas Costa ha ampiamente deluso le aspettative, ad inizio stagione … L'articolo Juventus, Douglas Costa può partire per poco più di 25 milioni Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - marcoconterio : ?? La #Juventus è su Alexandre #Lacazette dell'#AFC. Ci sarebbe l'ok di Arteta alla cessione, l'#Arsenal pensa a Dou… - tancredipalmeri : Il Triplete al contrario della Juventus: in 20 ore eliminazione-esonero-assunzione. E di colpo Sarri viene dipinto… - carmela19921 : RT @tancredipalmeri: David Silva è un nuovo giocatore della Lazio. Acquisto spaziale, il suo calcio è ancora intatto e i problemi fisici s… - MatteoGrandi888 : RT @tancredipalmeri: David Silva è un nuovo giocatore della Lazio. Acquisto spaziale, il suo calcio è ancora intatto e i problemi fisici s… -