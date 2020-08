Juventus, ag. Dybala: “Ho letto troppe cose false, Paulo ha preso la sua decisione” (Di martedì 18 agosto 2020) Paulo Dybala e il suo futuro alla Juventus.VIDEO Serie A, l’estate dei calciatori: da Dybala e CR7 a Ibrahimovic, ecco dove sono in vacanza…L'attaccante argentino dei bianconeri nelle ultime settimane è stato al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino. L'agente della Joya, Jorge Antun, ai media argentini, ha confermato che il suo assistito nell'immediato non cambierà casacca anzi ha la voglia di rinnovare il proprio contratto.VIDEO Juventus, Higuain: “A Napoli posso tornare con la mascherina. Stavo bene, ma poi…”"Ho letto cose completamente false in questi giorni. Dybala è un giocatore della Juventus, è felice di esserlo e lavoriamo con ... Leggi su mediagol

