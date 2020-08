Juve: Higuain "ho un anno di contratto, vedremo con Pirlo" (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 18 AGO - "Ho ancora un anno di contratto, il 24 tornerò e vedremo cosa succederà con Pirlo". Gonzalo Higuain si gode gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo ad allenarsi ... Leggi su corrieredellosport

