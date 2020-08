Juve, ecco Arthur: dopo l'incidente e i guai col Barça da lunedì al lavoro (Di martedì 18 agosto 2020) Tra meno di una settimana Arthur Melo entrerà finalmente dal portone automatico della Continassa: si spalancherà una nuova vita, si spera più serena. Alle spalle il neo-Juventino lascerà le turbolenze ... Leggi su gazzetta

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Inter Gran Finale“, “Inter Gran Finale“, “Higuain blocca la Juve!“ ??… - forumJuventus : [CdS] In casa Juve scoppiano i casi Higuain e Khedira: non sono più nel progetto bianconero ma non vogliono rinunci… - JuventusFCYouth : Inizia l'operazione #UYL per la nostra #Under19! Ecco i convocati per la sfida di domani ?? - i_ghenesya : @Gazzetta_it 'Arthur, dopo l’incidente e i guai col Barça ecco la Juve...' Pure? Come se i primi 2 guai non bastas… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Arthur, dopo l’incidente e i guai col #Barça ecco la #Juve: da lunedì al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ecco Arthur, risolti i guai col Barcellona: lunedì si allenerà con la Juve La Gazzetta dello Sport Juventus, ritiro a rischio per Arthur: ecco il motivo

Juve, quando sarà a disposizione Arthur? Tra una settimana, infatti, la Juve si ritroverà per l’inizio dell’era-Pirlo e ancora non c’è certezza che Arthur possa essere subito a disposizione, nonostant ...

FOX SPORTS - Higuain: "Napoli? Ora che c’è il coronavirus potrei tornarci indossando la mascherina, tanto nessuno mi riconosce"

L'attaccante della Juventus, ex Napoli, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fox Sports. Ecco quanto ha affermato. MESSI E RONALDO – "Non so se Messi lascerà il Barça e non so cosa st ...

Juve, quando sarà a disposizione Arthur? Tra una settimana, infatti, la Juve si ritroverà per l’inizio dell’era-Pirlo e ancora non c’è certezza che Arthur possa essere subito a disposizione, nonostant ...L'attaccante della Juventus, ex Napoli, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fox Sports. Ecco quanto ha affermato. MESSI E RONALDO – "Non so se Messi lascerà il Barça e non so cosa st ...