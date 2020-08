Joao Mario: “Il mio miglior momento? Nello Sporting e… nell’Inter di De Boer” (Di martedì 18 agosto 2020) Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter, di ritorno dal prestito alla Lokomotiv Mosca, ha parlato ai microfoni di As, svelando i suoi desideri per il futuro e ricordando anche qualche esperienza passata molto speciale...Joao Mario: "Vorrei la Liga. Il mio momento migliore con De Boer"caption id="attachment 520443" align="alignnone" width="774" Joao Mario (getty images)/caption"Vorrei provare nuove esperienze. Mi piacerebbe poter giocare nella Liga perché credo che sia il campionato che più si adatta al mio stile di gioco". Con queste parole Joao Mario parla del futuro e dei suoi desideri per la prossima stagione. "Mi piace parecchio il modo di giocare delle squadra spagnole. Sono ... Leggi su itasportpress

bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Joao Mario: 'Mi piacerebbe giocare nella Liga. Cerco un progetto per andare agli Europei con il Portogallo' https://t.co… - LuigiBevilacq17 : RT @IlVal_79: Joao Mario sempre stizzito quando parla dell'Inter, mille scuse per un rendimento aberrante. Valentino Lazaro, rottamato dopo… - ItaSportPress : Joao Mario: 'Il mio miglior momento? Nello Sporting e... nell'Inter di De Boer' - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #JoaoMario: 'Ecco dove voglio giocare. La mia miglior versione? Allo #Sporting o... con #DeBoer' - EnzoQuareEQ7 : Joao Mario ha già investito il premio per la vittoria dell’Europa League prenotando un vibratore intersecato da diamanti -