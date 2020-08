Jensen Ackles nel cast della terza stagione di The Boys sarà il Supereroe Originale (video) (Di martedì 18 agosto 2020) The Boys Jensen Ackles di Supernatural nel cast della terza stagione (video) Un filo rosso unisce demoni e supereroi e si chiama Eric Kripke, sceneggiatore prima di Supernatural e ora di The Boys. Jensen Ackles per 15 stagioni protagonista di Supernatural (che tornerà in onda con gli ultimi 7 episodi l’8 ottobre per poi finire il 18 novembre) sarà nel cast della già annunciata terza stagione di The Boys, la serie tv Originale Amazon Prime video la cui seconda stagione debutterà il 4 settembre con i primi 3 episodi per poi proseguire con ... Leggi su dituttounpop

