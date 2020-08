Javi Martinez: la Fiorentina mai l’ha cercato. E non lo cercherà (Di martedì 18 agosto 2020) Javi Martinez e la Fiorentina: nessuna possibilità. Aggiungiamo che la Fiorentina non l’ha mai cercato e che non lo cercherà. Nessuno discute le sue qualità, ha un contratto in scadenza, ma un conto è esaltare Javi, un altro paio di maniche accostarlo ai viola. Addirittura avrebbe detto già sì… Probabilmente sarà stato qualche intermediario ad avere interesse a far girare il nome e qualcuno ci è cascato. Siamo già a quota tre: da Thiago Silva a De Rossi, passando per Javi Martinez. Nella speranza, almeno, quella che non venga servito un poker al contrario, il mercato può essere fatto di trattative che saltano all’ultimo momento (David Silva è un esempio). Ma ... Leggi su alfredopedulla

