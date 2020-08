Irpinia, ruba gasolio in un deposito ferroviario: denunciato pregiudicato napoletano (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti del Commissariato di Cervinara hanno denunciato alla Procura della Repubblica un pluripregiudicato, della Provincia di Napoli, per furto aggravato. L’uomo, introdottosi all’interno del deposito ferroviario di San Martino Valle Caudina (AV) aveva asportato da una cisterna una cospicua quantità di gasolio per poi darsi alla fuga sulla propria auto. Il malfattore, tuttavia, veniva notato da personale delle ferrovie che prontamente, dopo aver annotato la targa del veicolo ne dava immediata comunicazione al Commissariato. Dopo rapidi accertamenti i poliziotti sono risaliti al malvivente, un pluripregiudicato di Qualiano (NA) e con l’ausilio di personale del Commissariato di Giugliano (NA), hanno identificato e ... Leggi su anteprima24

“Furto aggravato”, “Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio” e “Detenzione abusiva di munizioni”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 50enne, denunciato dai Carabinieri della Compag ...

