iPhone con Fortnite installato in vendita su Ebay per 10mila dollari (Di martedì 18 agosto 2020) Sempre più numerose le inserzioni ad alto prezzo per iPhone con il videogioco Fortnite stanno arrivando su Ebay. Il gioco che è stato bannato dallo store ha fatto lievitare i prezzi, on annunci che arrivano fino a 10mila dollari. Si tratta della reazione allo scioccante divieto di Fortnite della scorsa settimana da parte di Apple e Google, che ha visto il gioco rimosso dalla vendita sull’App Store di iPhone e sul Play Store di Android. Ciò significa che è impossibile scaricare Fortnite tramite quegli app store. Tuttavia, i telefoni con Fortnite ancora installato vengono venduti per migliaia di dollari online. Fortnite vietato, online in ... Leggi su italiasera

macitynet : Diventa uno sviluppatore con il Corso Swift per iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch, in promozione fino al 23 Agosto - ottorinobruni : RT @8mobile: ?? Tempo di Vancaze ? Risparmia sul tuo viaggio ?? con il distributore ?? più vicino ed economico. Solo con Prezzo Metano #distr… - iPhone_Italia : Apple aggiorna TestFlight con una nuova icona - italiaserait : iPhone con Fortnite installato in vendita su Ebayy per 10mila dollari - taehvngomez : il selfie palesemente fatto con un iphone amici neanche discuterci -