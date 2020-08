Io e Te, Pierluigi Diaco cambia orario in alcuni giorni (Di martedì 18 agosto 2020) Io e Te, la trasmissione di Pierluigi Diaco cambia orario in questa settimana: deve lasciare spazio ad un evento per due giorni Io e Te, la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda su RaiUno cambia orario. In questa settimana per due giorni il presentatore romano deve cominciare il suo programma più tardi rispetto al solito. Per chi è abituato ad avere la sua compagnia, di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, dovrà attendere mezz’ora in più. Non più le ore 14.00 ma le 14.30. Tutto ciò per via della referendum confermativo del prossimo 20 e 21 settembre. Alle 14.00, infatti, si lascerà spazio al confronto tra chi è a favore del Sì e ... Leggi su bloglive

MSembianti : #ioete Pierluigi Diaco...va be' nn ami i social ma io ti devo dire cose importanti! La prima è che sei cresciuto co… - italiaserait : Io e te, la puntata di oggi, 17 agosto 2020. Gli ospiti del giorno di Pierluigi Diaco - infoitcultura : Pierluigi Diaco | bordata in diretta | parla di Barbara D'Urso e non le manda a dire - infoitcultura : Pierluigi Diaco, boom di ascolti nella giornata di martedì - Ewavolpones84 : RT @LaMammaN1: -