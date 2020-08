Io e Te Manuela Villa racconta il dramma della sua infanzia (Di martedì 18 agosto 2020) Manuela Villa ospite nel salotto di Diaco ha raccontato il dramma della sua infanzia a Io e Te: «Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri». Inoltre la Villa ha avuto modo di parlare della sua carriera, del padre e anche della maturità; infatti la cantante ha sostenuto quest’anno l’esame finale delle scuole superiori, riprendendo gli studi dopo averli lasciati quando era giovane. Ma c’è una curiosità in più: ha sostenuto l’esame insieme a suo figlio Iacopo. Manuela Villa ha poi ricordato Paolo Limiti, l’uomo che le ha permesso in qualche modo di realizzare il sogno di cantare con suo padre, Claudio. Grazie alla ... Leggi su people24.myblog

infoitcultura : Chi è Manuela Villa | cantante e attrice | figlia di Claudio Villa | età | biografia e curiosità - infoitcultura : L'emozione di Manuela Villa a Io e Te per il padre che l'ha cresciuta | il nonno di suo figlio - TrastevereRM : RT @leggoit: Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a #io e te: «Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri» - infoitcultura : L'emozione di Manuela Villa a Io e Te per il padre che l'ha cresciuta, il nonno di suo figlio - infoitcultura : Chi è Manuela Villa, cantante e attrice, figlia di Claudio Villa: età, biografia e curiosità -