Intese Pd-M5s, Nardella: «Patti politici senza coinvolgere gli iscritti. In Umbria tattica miope» (Di martedì 18 agosto 2020) Mentre Pd e M5s, dopo il voto sulla piattaforma Rousseau al quesito sulle alleanze alle amministrative, proseguono nella ricerca di Intese sui territori, non mancano le voci critiche all’interno di entrambi gli schieramenti. «Io non ho pregiudizi di principio, ma annunciare Patti politici alla vigilia di qualche elezione, come fatto in Umbria, è più una tattica miope che il frutto di un serio progetto politico». L’ammonimento è del sindaco Pd di Firenze Dario Nardella, che in un post su Facebook ha osservato come anche per la nuova legge elettorale ci sia «un dibattito autoreferenziale che irrompe nel Paese mentre siamo tutti impegnati a combattere l’epidemia e la crisi economica». «Tutto ... Leggi su open.online

