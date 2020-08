Inter, Ze Elias: “I nerazzurri hanno le qualità per battere il Siviglia e alzare l’Europa League” (Di martedì 18 agosto 2020) Ze Elias, ex centrocampista dell'Inter, oggi commentatore di ESPN Brasile, ha parlato a Radio Sportiva: "Mentre guardavo Inter-Shakhtar ero teso e ripensavo alla nostra finale. Le chiacchiere con Simoni e Ronaldo, Mancini che aveva parlato troppo in qualche partita, mi sono ritornati in mente tanti momenti. Contro il Siviglia l'Inter entrerà in campo per vincere e ci sono le qualità per farlo. Il parallelo con la mia Inter? Sono di parte (ride, ndr). Con alcune individualità si può fare il parallelo, però noi avevamo uno come Ronaldo... Eravamo una squadra tecnicamente fortissima, sapevamo giocare al pallone, seguendo le idee di Simoni eravamo compatti e pronti a far scatenare Ronaldo. In chi mi rivedo ... Leggi su itasportpress

L’arrivo del campione in attacco che risulta determinante, il nuovo tecnico, il secondo posto in campionato ed ora la possibilità di arrivare alla finale in Europa League (ex Coppa Uefa): secondo molt ...

