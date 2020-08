Inter Tonali, si tratta: Marotta non vuole andare oltre ai 35 milioni (Di martedì 18 agosto 2020) Inter Tonali, le parti cercano un nuovo accordo: si tratta tra i due club, ma Marotta non vuole spendere più di 35 milioni L’Inter prosegue la sua corsa per portare Sandro Tonali all’Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport. Manca soltanto l’accordo con il Brescia, ma ormai tutto sembra essere fatto. Sul quotidiano si leggono anche le cifre: 2,5 milioni l’anno, bonus inclusi, per un quinquennale. Marotta nel frattempo studia l’operazione alla Barella: il dirigente nerazzurro non vuole spendere più di 35 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

