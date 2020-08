Inter-Siviglia in tv: data, orario, streaming della finale di Europa League (Di martedì 18 agosto 2020) Alle 21:00 di venerdì 21 agosto l’Inter sfiderà il Siviglia in occasione della finale di Europa League 2019/2020. Si gioca allo Stadion Köln al termine di queste final eight che hanno incoronato le squadre di Antonio Conte e Lopetegui: la prima non vince il torneo da ventidue anni, l’altra è quella che l’ha vinto più volte di tutti, ben cinque. Una sfida da non perdere con Lukaku da una parte e de Jong dall’altra. Sfide di bomber, allenatori, ex come Banega ed ex rivali col dente avvelenato come Suso. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Ma Sportface.it non vi lascerà soli proponendovi aggiornamenti in tempo reale nella marcia d’avvicinamento ... Leggi su sportface

