Inter show: è in finale di Europa League (Di martedì 18 agosto 2020) L’Inter dà spettacolo e conquista la finale di Europa League. Il 5-0 contro lo Shakthar è una dimostrazione di forza impressionante, che premia una squadra marchiata a ferro e fuoco dal carattere di Antonio Conte. Protagonisti assoluti della partita i due principi del gol, Lukaku e Lautaro Martinez, autori di una doppietta a testa. Tra i marcatori anche D’Ambrosio. Venerdì a Colonia (ore 21) i nerazzurri affronteranno in finale il Siviglia, che nell’altra semifinale ha battuto il Manchester United. Leggi su vanityfair

CorSport : #Inter, cinquina da urlo e finale di #EuropaLeague: show di #Lautaro e #Lukaku FOTO ?? ?? - tuttosport : #Lautaro, #DAmbrosio e #Lukaku show: #Shakhtar ko 5-0! L'#Inter vola in finale e sfiderà il #Siviglia ? ?? - Unomattina : ?? @Inter show: unica squadra italiana in una finale europea. Ne parliamo con Marco Franzelli #unomattinaestate… - LaStampa : I nerazzurri dominano lo Shakhtar e venerdì a Colonia si contendono la coppa con gli spagnoli. Nessun club italiano… - LaStampa : Europa League: show dell’Inter che vola in finale contro il Siviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter show Inter show: è in finale di Europa League Vanity Fair.it La Stampa - Show Inter

Prima pagina de La Stampa che in taglio alto titola: "Show Inter! Vola in finale contro il Siviglia". Altre due reti (più un assist) per Lukaku e le sue partite consecutive di Europa League con gol ...

Inter show: è in finale di Europa League

Venerdì a Colonia l'ultimo atto contro il Siviglia. A dieci anni dal Triplete, l'Inter torna a conquistare una finale europea. Da Conte a Lukaku: «Abbiamo voglia di stupire» L’Inter dà spettacolo e ...

Prima pagina de La Stampa che in taglio alto titola: "Show Inter! Vola in finale contro il Siviglia". Altre due reti (più un assist) per Lukaku e le sue partite consecutive di Europa League con gol ...Venerdì a Colonia l'ultimo atto contro il Siviglia. A dieci anni dal Triplete, l'Inter torna a conquistare una finale europea. Da Conte a Lukaku: «Abbiamo voglia di stupire» L’Inter dà spettacolo e ...