Inter, occhi del Benfica su Joao Mario: il nuovo allenatore Jorge Jesus ha richiesto il centrocampista (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo il mancato riscatto della Lokomotiv Mosca, club con il quale Joao Mario ha giocato nell’ultima stagione, si apre un nuovo scenario di mercato per il portoghese. Come riporta Sky Sport, il nuovo tecnico del Benfica Jorge Jesus avrebbe infatti manifestato alla società la sua volontà di avere con sé il centrocampista di cui l’Inter detiene attualmente in cartellino. L’allenatore ha già allenato Joao Mario ai tempi del Benfica. Leggi su sportface

