Inter, Joao Mario: «Vorrei provare nuove esperienze» (Di martedì 18 agosto 2020) Joao Mario, centrocampista dell’Inter, è Intervenuto in esclusiva ai microfoni di AS. Ecco le dichiarazioni sul suo futuro Joao Mario, centrocampista dell’Inter, è Intervenuto in esclusiva ai microfoni di AS. Ecco le dichiarazioni sul suo futuro: «Vorrei provare nuove esperienze. Mi piacerebbe poter giocare nella Liga perché credo che sia il campionato che più si adatta al mio stile di gioco. Mi piace il modo di giocare delle squadre spagnole. Sono cresciuto in una cultura calcistica molto vicina a quella spagnola, allo Sporting, credo mi potrei adattare rapidamente». NAZIONALE – «Il prossimo obiettivo è trovare ... Leggi su calcionews24

