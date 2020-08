Inter, Joao Mario: “Sono stato bene con De Boer, ora vorrei la Liga” (Di martedì 18 agosto 2020) Joao Mario è stato Intervistato da As, a cui il centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter ha ricordato alcuni dei momenti migliori della sua carriera: “Penso che la mia miglior stagione sia stata allo Sporting con Jorge Jesus, ma sono stato anche bene alla prima stagione all’Inter con De Boer in panchina. Fu un anno difficile per tutto il progetto, ma rimane il mio miglior momento a Milano.” Sapendo di non rientrare nei piani nerazzurri, Joao Mario si sta guardando intorno: “Mi piacerebbe molto giocare nella Liga, credo sia un campionato adatto alle mie caratteristiche forse perchè sono cresciuto allo Sporting che non è ... Leggi su sportface

marifcinter : Joao Mario: 'Inter, primo anno difficile. Voglio provare cose nuove, mi piacerebbe giocare in Liga' - Adenuricfla : RT @MarioAlfano18: Ma quelli che parlano di casi spinosi da risolvere in casa juve lo sanno che l'Inter attualmente ha in rosa 10 Centrocam… - armigno : @AdrianoFCI1908 @Antonior791 @ChampionsLeague @Inter @EuropaLeague Voi avete speso tanto per gente tipo Joao Mario,… - armigno : @AdrianoFCI1908 @Antonior791 @ChampionsLeague @Inter @EuropaLeague Si ma pogba è stato preso dalla Juve con intelli… - armigno : @AdrianoFCI1908 @Antonior791 @ChampionsLeague @Inter @EuropaLeague La Juve che giocatori aveva da vendere scusa ? H… -