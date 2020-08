Inter in finale di Europa League, Vicente Azpitarte: “Difende come il Chievo” (Di martedì 18 agosto 2020) Anche nel giorno dell’accesso in finale di Europa League il giornalista spagnolo Vicente Azpitarte non perde l’occasione per tirare una frecciatina contro l’Inter. Dopo averla definita più volte nel corso degli anni come il “Chievo d’Europa”, Azpitarte ha risposto ad alcuni commenti ironici da parte dei tifosi rossoneri. Imbeccato da alcuni utenti che sottolineavano come la tattica di Conte prevedesse una fase difensiva piuttosto accentuata, lasciando gran parte della % di possesso palla agli avversari, Azpitarte all’affermazione “difendono con un pullman davanti alla porta, come un Chievo qualsiasi” ha risposto “la ... Leggi su sportface

Inter : ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI,… - Inter : ?? | SELFIE 'A tutti gli #InterFans del mondo, andiamo in finale tutti insieme... ANDIAMO!' ??? Il messaggio del pr… - Inter : ?? | HOTEL Rientrati in hotel, da domani si inizia a pensare alla grande finale... ?? Buonanotte ragazzi, sogni ner… - carlodaverona : Complimenti @Inter . la tenacia e l impegno sono stati premiati. Ora concentrati con umilta' sulla finale.… - homer_mario : RT @ImfromEurope1: @Emiliangiolo E quale sarebbe la prima squadra? Il Monza? L'Inter rimane sempre una squadretta da barzelletta, eterna se… -