Inter in finale di Europa League | la rassegna stampa dei quotidiani italiani

L'Inter batte lo Shakhtar Donetsk e vola in finale di Europa League. Dieci anni dopo il trionfo di Madrid con il Triplete in Champions League, i nerazzurri a Colonia proveranno ad alzare un altro trofeo europeo. Intanto fioccano gli applausi e i complimenti per i ragazzi di Conte, capaci di travolgere la formazione ucraina per 5-0 grazie alle doppiette di Lautaro e Lukaku e al gol di D'Ambrosio. Ecco la rassegna stampa dei principali quotidiani italiani. GAZZETTA DELLO SPORT – "Inter Gran finale" Lautaro-Lukaku fenomenali. Venerdì a Colonia col Siviglia c'è in palio l'Europa League. Gioia Conte 10 anni dopo ...

