Inter, Altobelli: “I nerazzurri avrebbero vinto il campionato se avessero giocato come in Europa League” (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex calciatore dell’Inter Alessandro Altobelli ha commentato ai microfoni di TMW Radio la finale di Europa League 2019/2020 raggiunta dai nerazzurri di Antonio Conte: “Lo Shakhtar non è mai stato in partita ed il merito è dell’Inter. Hanno dominato dall’inizio alla fine, dimostrando di essere una squadra senza punti deboli. E il merito è di Conte. Credo che se l’Inter avesse giocato in questo modo anche in campionato avrebbe chiuso davanti alla Juventus. Noi tifosi non vediamo l’ora di scendere dal carro dei perdenti – ha proseguito Altobelli – anche se in finale ci aspetta il Siviglia che è una squadra esperta. L’Inter è sia ... Leggi su sportface

E' stata una grandissima partita dei nerazzurri, non c'è stata partita. L'Inter dell'EL se avesse giocato così anche in campionato lo avrebbe vinto. E' una squadra senza punti deboli. Tutti entrano e ...

Calcio, Altobelli a Catanzaro per la gioia dei tifosi interisti

Catanzaro - L’Inter club di Catanzaro con il suo presidente Gianfranco Villella prosegue nelle sue iniziative con i grandi dell’Inter anche ad agosto. Qualche sera fa a essere ospite dei tifosi calabr ...

