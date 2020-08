Incendio ad Aprilia: diossine ancora alte, ecco i risultati delle analisi (Di martedì 18 agosto 2020) Incendio alla Loas di Aprilia, sono state completate anche le analisi sul campione del 16-17 agosto. Lo rende noto l’ARPA. Leggi anche: Aprilia, finalmente dichiarato ‘spento’ l’Incendio alla Loas: fiamme durate 7 giorni Tutti i valori sono calati nettamente: il Benzo(a)pirene è sotto limite di riferimento, mentre le diossine sono ancora lievemente sopra. E’ ancora in corso il monitoraggio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

... vigili del fuoco “e da quanto segnalato dal personale intervenuto presso lo stabilimento” Loas di Aprilia interessato da un devastante incendio con combustione di tonnellate di plastica e carta, i ...L’incendio alla Loas di Aprilia, che è stato finalmente spento, continuerà ancora per settimane, se non per mesi, a far sentire i propri effetti. Principalmente su coloro che le fiamme le hanno fronte ...