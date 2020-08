In vetrina vini e aziende, 'Cartoline dalla Romagna' nel cesenate coinvolge 37 attività (Di martedì 18 agosto 2020) Cartoline dalla Romagna è un nuovo progetto del Consorzio vini di Romagna che vedrà protagonisti i produttori romagnoli di vino. Il portale www.CartolinedallaRomagna.it da pochi giorni online e in continua implementazione, raccoglie in una mappa 100 cantine, i punti culturali d'interesse, quasi 200 ristoranti e 80 botteghe storiche e artigianali che ospitano i ... Leggi su cesenatoday

Cartoline dalla Romagna è un nuovo progetto del Consorzio Vini di Romagna che vedrà protagonisti i produttori romagnoli di vino. Il portale www.cartolinedallaromagna.it, da pochi giorni online e in ...

A “Calici di stelle” brindisi on line per 600 persone

SENNORI. Grande successo per la versione “on demand” di “Calici di stelle”. L’edizione, organizzata all’insegna della sicurezza sanitaria, ha staccato circa 600 ticket per altrettanti cestini... SENNO ...

