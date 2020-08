In Matrix 4 non ci sarà Morpheus (Di martedì 18 agosto 2020) Laurence Fishburne non è stato invitato a partecipare all’attesissimo quarto capitolo di Matrix firmato da Lana Wachowski. Nella trilogia originale l’attore ha interpretato il ruolo di Morpheus, misterioso capo della resistenza che pone Neo di fronte alla celeberrima scelta delle pillole, gettandolo nella vera realtà. In Matrix Revolutions, il personaggio di Fishburne festeggia il ritiro della macchine nel post-attacco a Zion. Quando è stato annunciato il cast del quarto episodio della saga, tutti si sono chiesti che fine avesse fatto uno dei personaggi principali insieme a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss. In una recente intervista l’interprete, visto anche nel ruolo di Bill Foster in Ant-Man and the Wasp, ha confermato che non gli è mai stato chiesto di fare parte del cast del film di ... Leggi su wired

