“Immigrati che mangiano cani a Lampedusa”: arriva la smentita del sindaco (Di martedì 18 agosto 2020) Era il 7 agosto quando sul quotidiano Libero veniva pubblicato “Immigrati che mangiano cani a Lampedusa”, lo scoop rivelatosi ben presto una bufala. In questa storia raccontata dal quotidiano fondato da Vittorio Feltri, una certa Rosy racconta questa macabra vicenda. Tuttavia fin dall’uscita dell’articolo, la notizia ha destato parecchi dubbi. Nel Corano infatti, tra gli … L'articolo “Immigrati che mangiano cani a Lampedusa”: arriva la smentita del sindaco NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

