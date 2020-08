Ilary Blasi nella bufera: è polemica dopo la sua ultima foto (Di martedì 18 agosto 2020) Ilary Blasi nelle ultime ore è finita nell’occhio del ciclone per una foto controversa pubblicata su Instagram. Lo scatto in questione ritrae la conduttrice in un locale e, a corredo dell’immagine, una didascalia che ha suscitato furiose polemiche. Immediati e feroci i commenti degli utenti. Ilary Blasi al centro delle polemiche È un periodo davvero difficile per i gestori di discoteche e sale da ballo che, in base all’ultimo decreto del governo, sono costretti alla chiusura. Una decisione sofferta ma inevitabile, complice il crescente numero di casi da Covid-19 in tutta Italia. E, in un momento storico così complesso, diffondere messaggi sbagliati può risultare dannoso. Nelle ultime ore è Ilary Blasi a finire ... Leggi su thesocialpost

GolDiTacco : Ilary Blasi invita a “far festa” mentre l’Italia rischia un altro lockdown - zazoomblog : Ilary Blasi foto choc in discoteca: ricoperta di insulti - #Ilary #Blasi #discoteca: #ricoperta… - tempoweb : Facciamo festa. Il post esplosivo di Ilary Blasi scatena il putiferio #ilaryblasi #instagram… - Clachica2La : RT @BlitzTVit: Ilary Blasi posta una foto su Instagram e fa infuriare i fan: la moglie di Francesco Totti al centro delle polemiche Altri… - zazoomblog : Il post sbagliato di Ilary Blasi: era un commento da evitare? - #sbagliato #Ilary #Blasi: #commento -