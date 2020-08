Il Valencia si fa avanti per Pau Lopez: in caso di cessione la Roma ha già individuato tre possibili sostituti (Di martedì 18 agosto 2020) Il Valencia vuole acquistare Pau Lopez e in caso di cessione la Roma ha già individuato il possibile sostituto: sarà uno tra Cragno, Joronen o Meret. Leggi su 90min

zazoomblog : Il Valencia si fa avanti per Pau Lopez: in caso di cessione la Roma ha già individuato tre possibili sostituti -… - flamanc24 : RT @MarcoValerioBav: Solo Valencia e RS si sono fatte avanti concretamente. Ma la proposta basca era economicamente molto più allettante e… - Noralust : RT @MarcoValerioBav: Solo Valencia e RS si sono fatte avanti concretamente. Ma la proposta basca era economicamente molto più allettante e… - ndl00 : RT @MarcoValerioBav: Solo Valencia e RS si sono fatte avanti concretamente. Ma la proposta basca era economicamente molto più allettante e… - ssimon1900 : RT @MarcoValerioBav: Solo Valencia e RS si sono fatte avanti concretamente. Ma la proposta basca era economicamente molto più allettante e… -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia avanti Il Valencia si fa avanti per Pau Lopez: in caso di cessione la Roma ha già individuato tre possibili sostituti 90min Il Valencia si fa avanti per Pau Lopez: in caso di cessione la Roma ha già individuato tre possibili sostituti

Il Valencia piomba su Pau Lopez. A riportare la notizia è il sito Calciomercato.com secondo cui il club spagnolo si sarebbe fatto avanti con la Roma per l'acquisto del portiere classe 1994, ex numero ...

Roma, il Valencia si fa avanti per Pau Lopez

NEWS CALCIOMERCATO INTER - Secondo posto, secondo miglior attacco e difesa meno battuta d'Italia. Eppure, in casa Inter, non tutti sembrano aver recepito i dettami ...

Il Valencia piomba su Pau Lopez. A riportare la notizia è il sito Calciomercato.com secondo cui il club spagnolo si sarebbe fatto avanti con la Roma per l'acquisto del portiere classe 1994, ex numero ...NEWS CALCIOMERCATO INTER - Secondo posto, secondo miglior attacco e difesa meno battuta d'Italia. Eppure, in casa Inter, non tutti sembrano aver recepito i dettami ...